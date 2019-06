Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Grünfläche gerät in Brand

Roßleben (ots)

900 Quadratmeter eines Grundstücks brannten am Dienstag, gegen 13.20 Uhr, in der Ziegelrodaer Straße. Elf Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Roßleben kamen zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Ersten Ermittlungen zufolge haben Unbekannte gezündelt und dadurch den Brand verursacht. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

