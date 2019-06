Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit über 1,5 Promille am Steuer

Heldrungen (ots)

In der Straße Am Schwimmbad stoppten Polizisten am Montagnachmittag den Fahrer eines Opels. Mit dem 46 Jahre alten Mann wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

