Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeige bei Verkehrskontrolle

Bad Langensalza (ots)

Unter Drogeneinfluss erwischten Polizisten am Montag einen Autofahrer in Bad Langensalza. Gegen 22.40 Uhr wurde der Mitsubishi-Fahrer Am Fliegerhorst kontrolliert. Ein Drogentest zeigte bei dem 36-Jährigen ein positives Ergebnis. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und erstatteten Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell