Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Gartenlaube

Sondershausen (ots)

Am späten Montagabend brach in der Gartenlaube eines Kleingartenvereins im Schersental ein Feuer aus. Gegen 23 Uhr begab sich der Laubenbesitzer zu seinem Garten, als er dunklen Rauch bemerkte, der aus dem Gartenhaus drang. Er alarmierte die Feuerwehr, die den Brand im Inneren löschte. Die Flammen griffen nicht auf die Laube über. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass Unbekannte das Feuer vorsätzlich gelegt haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

