Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Arbeitsunfall verletzt

Leinefelde (ots)

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Montag, gegen 19.30 Uhr, in einer Firma für Gleit- und Lagertechnik in Leinefelde. Ein 48-jähriger Arbeiter wollte eine Störung an einem Verdichter beheben. Dabei wurde er an den Fingern schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.

