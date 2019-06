Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Paragleiter abgestürzt

Kella (ots)

In einer Baumkrone endete der Flug eines Paragleiters am Montagabend im Eichsfeld. Nachdem der 71-Jährige mit seinem Gleiter gestartet war, stieß sein Schirm in der Luft mit einem weiteren Paragleiter zusammen. Der 71-Jährige stürzte gegen 17.30 Uhr in einen Baum nahe der Ortschaft Kella, wo er mit seinem Schirm hängen blieb. Zur Rettung des Mannes brachte der Polizeihubschrauber Höhenretter aus Erfurt zur Unglücksstelle. Diese konnten den Rentner, gemeinsam mit Höhenrettern aus Mühlhausen, vier Stunden später sicher auf den Boden bringen. Dort kümmerten sich Rettungskräfte um den Mann aus Niedersachsen. Er hatte Glück im Unglück und kam mit dem Schrecken davon.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell