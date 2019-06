Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Kindergarten misslingt

Nordhausen (ots)

Diebe scheiterten am vergangenen Wochenende beim Versuch, in einen Kindergarten in der Schumannstraße einzudringen. Der oder die Unbekannten versuchten, gewaltsam über die Terrassentür in das Gebäude zu gelangen. Sie hinterlassen Sachschaden, erbeutet haben sie nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

