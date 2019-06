Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erdkabel gestohlen

Sollstedt (ots)

Ca. 4000 Meter Kupferkabel stahlen Unbekannte am vergangenen Wochenende in Sollstedt. Das neu verlegte Erdkabel befand sich auf dem Gelände eines gerade im Bau befindlichen Solarparks in der Ringwiesenstraße. Es hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Solarparks aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960.

