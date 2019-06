Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgefahren

Westhausen (ots)

Der Fahrer eines Dacia war am Sonntag, kurz nach 18 Uhr, aus Richtung Westhausen in Richtung der Landstraße 3080 unterwegs. Im Einmündungsbereich beabsichtigte der 68-Jährige, nach rechts in Richtung Heiligenstadt zu fahren. Er musste hierbei verkehrsbedingt warten und nach kurzem Anfahren erneut bremsen. Die dahinter befindliche 20 Jahre alte Fahrerin eines VW fuhr infolge dessen auf den stehenden Dacia auf. An beiden Autos entstand Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt.

