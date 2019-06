Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pool, Luftmatratzen und Helme aus Garten gestohlen

Greußen (ots)

Am Sonntag wurde eine Gartenlaube in der Robert-Koch-Straße von Dieben heimgesucht. Der oder die Unbekannten öffneten gewaltsam den Zaun des Gartengrundstücks. Aus der Laube stahlen sie anschließend zwei Motorradhelme, zwei Luftmatratzen und einen aufgebauten Pool im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Wer kann Angaben zu dem oder den Dieben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell