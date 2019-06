Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ventilkappen gestohlen

Trebra (ots)

Am Sonntag stahlen Unbekannte vier Ventilkappen eines Mercedes, der in der Straße Mönchtor abgestellt war. Infolge dessen entwich die Luft aus den Reifen. Die Tat ereignete sich zwischen 3.30 Uhr und 12.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

