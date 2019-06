Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenliege mit Auflagen gestohlen - die Polizei sucht Zeugen

Artern (ots)

Egal was gestohlen wird, die Polizei nimmt jeden Diebstahl ernst. Daher sucht die Polizei in Artern nun Zeugen. Am Vatertag überstiegen zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr Unbekannte einen Grundstückszaun im Voigtstedter Weg. Mit einem Liegestuhl samt Auflagen verschwanden die Diebe wieder. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem sind Personen mit einem Liegestuhl samt Auflagen im Bereich Voigtstedter Weg oder dem Ausflugsziel Kuhlöcher aufgefallen? Die gestohlene Liege besteht aus Rattan. Die Kissen sind mit einem Tulpenmotiv versehen. Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegen.

