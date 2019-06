Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Ausparken

Sondershausen (ots)

Samstagabend wollte die Führerin eines Pkw VW ihr Fahrzeug, welches ordnungsgemäß in einer Parkbucht längs zur Fahrbahn in der Eichenbergstraße abgeparkt war, rückwärts ausparken. Dabei verschätzte sie sich beim Abstand zu dem hinter ihr abgeparkten Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

