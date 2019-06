Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Wasserthaleben (ots)

Samstagabend befuhr die Führerin eines Pkw Kia die Hauptstraße in Wasserthaleben aus Richtung Großenehrich. An der Unfallstelle liefen zwei Personen auf dem Gehweg in die gleiche Richtung und zogen jeweils einen Trolleybag auf der Straße neben sich her. Auf Grund von Unachtsamkeit bemerkte die Fahrzeugführerin die Trolleybags zu spät und kollidierte mit beiden. Hierdurch wurden beide Trolleybags und der Pkw Kia beschädigt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell