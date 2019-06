Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf frischer Tat gestellt!

Mühlhausen (ots)

Am Samstag den 15.06.19 gegen 22:50 Uhr, versuchte ein 22- jähriger Mann, der als Betäubungsmittelkonsument bekannt ist, ein Fahrrad zu stehlen. Dieses stand im Schlotheimer Ring, in Mühlhausen und war in einem Keller eingeschlossen. Der Täter verschaffte sich in den Abendstunden Zutritt zum Mehrfamilienhaus und öffnete dann mit Gewalt und so laut die Kellertür zum Fahrrad, dass ein 79- jähriger Anwohner auf den Krach aufmerksam wurde. Als der rüstige Rentner das Treppenhaus herunter eilte, war der Dieb gerade im Begriff das Haus mit seiner Beute zu verlassen. Bevor der junge Mann sich versah, wurde ihm erst die sicher geglaubte Beute entrissen und er konnte an Ort und Stelle solange festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Für die dankbaren Beamten war der Täter ein "guter Bekannter", der so auf schnellstem Wege seiner hoffentlich gerechten Strafe zugeführt wird. Der Sachverhalt war ein Paradebeispiel für Zivilcourage und ein echtes Husarenstück des älteren Herren, welches ein gutes Ende fand!

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Unstrut-Hainich

Telefon: 03601 4510

E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell