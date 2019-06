Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall zwischen Kleinfurra und Straußberg

L 2083 (ots)

Der Führer eines Pkw Kia befuhr in der Nacht von Freitag zu Samstag die L2083 aus Richtung Kleinfurra kommend in Fahrtrichtung Straußberg. Auf Höhe der Einmündung nach Wernrode überquerte ein Hase die Fahrbahn. In der weiteren Folge prallte der Hase gegen den Frontbereich des Pkw und verendete noch am Straßenrand. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Kia entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600,- EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell