Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfälle im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis (ots)

Freitagabend kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw Mercedes-Benz und einem Stück Schwarzwild. Der Pkw-Fahrer befuhr die B 4 aus Richtung Oberspier in Richtung Sondershausen, als plötzlich ein Stück Schwarzwild die Fahrbahn querte. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zur Kollision. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Das Tier verendete vor Ort.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich in der Nacht von Freitag zu Samstag. Die Führerin eines Pkw Seat fuhr von Udersleben in Richtung Esperstdt. Ca. 100 m vor der Ortslage Esperstedt überquerte ein Fuchs die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Tier. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Fuchs verendete ebenfalls noch an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell