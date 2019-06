Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Badra (ots)

Am Freitag zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr befuhr die Führerin eines Pkw Opel die L 1040 aus Richtung Kelbra kommend in Richtung Badra. Am Waldausgang kam ihr ein unbeteiligter LKW entgegen. Als dieser auf gleicher Höhe mit ihr war, wurde er vom ebenfalls entgegenkommenden Motorradfahrer überholt. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen der Opel-Fahrerin und dem Kradfahrer, wobei der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Personen wurden nicht verletzt. Der Kradfahrer verließ anschließend Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die PI Kyffhäuser gern unter der Tel.Nr.: 03632/6610 entgegen.

