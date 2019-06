Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Haftbefehl gegen 26-jährigen Mann erlassen

Nordhausen (ots)

Der 26-jährige Tatverdächtige wurde am Mittag einer Haftrichterin vorgeführt. Sie erließ gegen den Mann Haftbefehl. Er hatte am Donnerstagabend seine 28-jährige Lebensgefährtin mit mehreren Messerstichen schwer verletzt. Sie musste noch in der Nacht operiert werden. Der 26-Jährige wird noch heute in ein Gefängnis verlegt.

