Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feld stoppt Autofahrerin, Frau verletzt

Katharinenberg (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 07.25 Uhr, befuhr eine 22-jährige Frau mit ihrem Golf die B 249 zwischen Eigenrieden und Katharinenberg. In einer Kurve geriet sie auf die Bankette, verlor die Gewalt über ihr Auto und kam auf einem Feld zum Liegen. Die Frau wurde nur leicht verletzt. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. An der Schutzplanke entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell