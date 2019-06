Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bargeld geraubt - Zeugen gesucht

Schlotheim (ots)

Am Freitagmorgen erbeutete ein Unbekannter in Schlotheim eine größere Summe Bargeld. Eine Frau befand sich gegen 9.15 Uhr in der Straße Am Markt gegenüber einer Bankfiliale. Plötzlich entriss ihr ein Mann, der sich von hinten genähert hatte, zwei Geldtaschen, in denen sich das Bargeld befand. Der Räuber flüchtete in Richtung Pferdemarkt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können. Außerdem sucht die Polizei die Geldtaschen, in denen das Bargeld verstaut war. Wer diese findet, wird gebeten, die Taschen nicht zu berühren und die Polizei zu verständigen. Der Mann war ca. 1,70 m groß, ca. 25-30 Jahre alt und sportlich. Er hatte kurze, helle Haare und europäisches Aussehen. Bekleidet war er mit einem rotbraunen Oberteil, einer kurzen, hellblauen, ausgewaschenen Jeans und einem grauen Basecape. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell