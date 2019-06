Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sturz enttarnt Fahrraddiebin - Wem gehört das Mountainbike?

Nordhausen (ots)

Nachdem eine Frau mit einem Fahrrad gestürzt war, stellten Polizisten ihr Mountainbike sicher. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Das schwarze-rote Mountainbike des Herstellers Twister, Typ Ruddy Dax, soll in der Nacht zum Mittwoch, 5. Juni, in Nordhausen-Salza gestohlen worden sein. Bislang unklar ist, wer die rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades sind. Wem gehört das Fahrrad? Wer kann Angaben zu den Besitzern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

