Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschlagen, beleidigt und belästigt - Mann muss in Polizeigewahrsam

Mühlhausen (ots)

Ein Mann aus Mühlhausen musste die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Am Donnerstag hatte der 31-Jährige mehrfach Polizeieinsätze ausgelöst. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Thomas-Müntzer-Straße war der Mann gegen 15.45 Uhr aus bisher unbekannter Ursache mit einem 43-Jährigen in eine Auseinandersetzung geraten. Infolge dessen hatte der 31-Jährige das Opfer mit einer Bierflasche attackiert, worauf dieser Gesichtsverletzungen davon trug. Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 31-Jährigen und erteilten ihm einen Platzverweis. Kurz vor 17 Uhr sorgte der 31-Jährige erneut für Unruhe. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße belästigte er eine Frau und beleidigte sie. Die hinzugerufenen Beamten erstatteten Anzeige und nahmen den Mann in Gewahrsam. Gegen 4.30 Uhr wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell