Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Arbeitsgeräte gestohlen

Nordhausen (ots)

Werkzeuge im Wert von mindestens 1100 Euro erbeuteten Unbekannte in der Halleschen Straße. Das Werkzeug war in einer Garage in einem Hinterhof gelagert. Bei den gestohlenen Sachen handelt es sich um eine Heckenschere und einen Laubsauger. Am Donnerstagmorgen hatte der Besitzer den Diebstahl bemerkt.

