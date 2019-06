Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsversuch gescheitert, aber Schaden hinterlassen

Nordhausen (ots)

Ca. 500 Euro Schaden hinterließen Unbekannte an einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Sie versuchten gewaltsam in das Haus zu gelangen. Hierbei wurden zwei Türen beschädigt.

