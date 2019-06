Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer greift Polizisten an, die Polizei sucht Zeugen

Bad Frankenhausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Sondershausen zu einer Straßenverkehrsgefährdung am Mittwochnachmittag. Gegen 16.00 Uhr meldete ein Autofahrer der Polizei einen unsicher fahrenden Autofahrer in einem Audi zwischen Rottleben und Bad Frankenhausen. Das Fahrzeug stoppte mehrfach grundlos, geriet in den Gegenverkehr und war in Schlangenlinien unterwegs. Polizisten entdeckten den Audi schließlich kurz vor 17 Uhr am Stadion in der Rottlebener Straße. Sie wollten den Fahrer kontrollierten. Der 68-jährige Mann aus dem Kyffhäuserkreis griff dabei die Polizisten an. Er schlug einen Beamten mit der Faust ins Gesicht, eine Beamtin wurde an der Hand verletzt. Warum der Mann so aggressiv und unsicher unterwegs war, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei sucht daher Autofahrer und Zeugen, denen der hellblaue Audi SUV zwischen Rottleben und Bad Frankenhausen aufgefallen ist und die Autofahrer, die dem Audi ausweichen mussten. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

