Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto touchiert Rollstuhl beim Vorbeifahren

Nordhausen (ots)

Glimpflich endete ein Verkehrsunfall am Mittwoch in der Rautenstraße. Eine Rollstuhlfahrerin beabsichtigte auf Höhe der Weberstraße die Rautenstraße in Richtung Markt zu überqueren. Sie hielt verkehrsbedingt am Bordstein an, um die Fahrzeuge passieren zu lassen. Hierbei berührte ein Ford den Rollstuhl der Frau beim Vorbeifahren. Der Rollstuhl wurde erheblich beschädigt, die Frau blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell