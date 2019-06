Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

Heldrungen (ots)

Eine Fahrradfahrerin lehnte am Mittwoch, gegen 19 Uhr, ihr Fahrrad an die Schaufensterscheibe eines Möbelgeschäftes in der Hauptstraße. Als sie gegen 20.40 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein schwarzes Damenrad mit Korb und einem defekten Sattel. Das Geschäft befindet sich gegenüber eines Imbisses. Möglicherweise haben Gäste den Diebstahl beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

