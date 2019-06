Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontal mit Gegenverkehr kollidiert, vier Verletzte

Heldrungen (ots)

Ein Fahranfänger verursachte am Donnerstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, einen schweren Verkehrsunfall. Der Jugendliche befuhr mit seinem Skoda die Straße Am Bahnhof. An der Einmündung Am Schwimmbad geriet er, aus bislang noch ungeklärter Ursache, auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Ford Kuga zusammen. Eine Autofahrerin, die sich mit ihrem Dacia hinter dem Kuga befand, kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Kuga auf. Der 50-jährige Fahrer im Kuga, sein 49-jähriger Beifahrer und die 28-jährige Frau im Dacia erlitten leichte Verletzungen. Der 18-jährige Verursacher wurde schwer verletzt. Alle Beteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von mindestens 24000 Euro. Nachdem die Unfallstelle zunächst komplett gesperrt war, konnte der Verkehr nach ca. einer Stunde einseitig an ihr vorbeigeführt werden. Erst um 9 Uhr war die Straße Am Bahnhof wieder frei.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell