Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Niedersachswerfen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Sonntag, 12. Mai. Gegen 6.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in Niedersachswerfen die Harzstraße in Richtung Ilfeld. Dabei kam das Auto nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle. Ermittlungen zufolge, könnte es sich bei dem gesuchten Auto um einen blauen Mitsubishi Space Star handeln. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrer machen? Wem ist ein solch beschädigtes Fahrzeug in unmittelbarer Nachbarschaft aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell