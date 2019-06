Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug in Brand

Nordhausen (ots)

In der Straße Vor dem Vogel war am Mittwoch, gegen 9.45 Uhr, ein Fahrzeug in Brand geraten. Aufgrund eines technischen Defektes war der Motor des VW in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

