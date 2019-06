Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe eingeschlagen

Nordhausen (ots)

Kurz nach Mitternacht schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Mehrfamilienhauses in der Sangerhäuser Straße ein. Ein Zeuge hatte den Vorfall bemerkt und beobachtet, wie der Täter mit einem Rucksack flüchtete. Am Mittwochmorgen entdeckten Anwohner in der Sangerhäuser Straße, unweit des Tatortes um Mitternacht, an der Sporthalle einen beschädigten Zaun. An einem geparkten Pkw war die Seitenscheibe eingeschlagen. Ob alle Taten zusammenhängen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei. Wer Hinweise zu den geschilderten Vorfällen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden. Über den entstandenen Schaden und gestohlene Gegenstände sind noch keine Aussagen möglich.

