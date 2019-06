Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe im Arbeitsamt

Nordhausen (ots)

Ein Zeuge informierte die Polizei in der vergangenen Nacht, gegen 4 Uhr, über drei dunkel gekleidete Männer, die über den Platz der Gewerkschaft in Richtung Bahnhof flüchteten und Bildschirme trugen. Die hinzugerufenen Polizisten stellten dann fest, dass Unbekannte über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude der Bundesagentur für Arbeit in der Uferstraße eingedrungen waren. Die Diebe erbeuteten mehrere Flachbildschirme. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem Trio machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

