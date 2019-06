Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad von Auto erfasst

Nordhausen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen leicht verletzt worden. Eine 34-jährige Autofahrerin fuhr gegen 9.35 Uhr rückwärts von einem Grundstück in der Leimbacher Straße. Dabei erfasste ihr VW das Vorderrad eines Fahrradfahrers, der auf dem Radweg in Richtung August-Bebel-Platz unterwegs war. Der 74-jährige Radler versuchte noch auszuweichen und konnte sich am Mast eines Verkehrszeichens abfangen, um nicht zu stürzen. Der Mann musste medizinisch versorgt werden.

