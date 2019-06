Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer verletzt

Diedorf (ots)

Ein 15-jähriger Mopedfahrer befuhr am Montag, kurz nach 15 Uhr, die Treffurter Straße aus Richtung Heyrode in Richtung Diedorf. In einer Rechtskurve verlor der Jugendliche die Kontrolle über seine Simson. Er stürzte und das Kleinkraftrad rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dabei prallte das Moped mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Der Mopedfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sowohl an der Simson, als auch am Mercedes entstand Sachschaden.

