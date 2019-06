Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Keller aufgebrochen

Mühlhausen (ots)

Mehr als zehn Kellerabteile wurden am Montag zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr in Mühlhausen von Dieben heimgesucht. Der oder die Unbekannten öffneten die Keller, die sich in Mehrfamilienhäuser Am Neuen Ufer befinden, gewaltsam. Daraus erbeuteten sie u.a. Angelzubehör und Konserven im Wert von mindestens 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell