Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

Leinefelde (ots)

Am Sonnabend, den 08.06.2019 gegen 22:15 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Leinefelder Innenstadt ein Pkw Ford angehalten. Der 52jährige Fahrzeugführer räumte bei der ersten Befragung ein, Alkohol getrunken zu haben. Dies bestätigte der anschließende freiwillige Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,38 Promille. Nun schloss sich eine Blutentnahme im Krankenhaus an und der Führerschein des Eichsfelders wurde sichergestellt.

