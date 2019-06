Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieseldiebstahl und Umweltdelikt

Großbartloff (ots)

Am Sonntag, den 09.06.2019 zwischen 13:00 und 16:30 Uhr wurde aus einem Agrarbetrieb in Großbartloff Dieselkraftstoff durch bisher unbekannte Täter entwendet. Vermutlich wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört, denn die Zapfpistole der Tankanlage lag auf der Erde. Dadurch flossen noch etwa 20 bis 30 Liter über das Kanalsystem bis in den Bachlauf der Lutter. Durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr wurde eine Sperre errichtet, um den Diesel zu binden. Aus der Tankanlage wurden ca. 120 Liter Diesel entwendet. Neben dem Diebstahl wird nun auch wegen eines Umweltdelikts ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

