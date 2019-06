Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht Nr. 3

Sondershausen (ots)

Am 08.06.2019 zwischen 14 Uhr und 17 Uhr wurde in der Sondershäuser Bahnhofstraße ein Pkw Mitsubishi Spacestar beschädigt, der auf einer Parkfläche auf Höhe der Franzbergschule parkte. Schaden am Fahrzeug: 50 Euro.

