Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht auf dem Kyffhäuser

Steinthaleben (ots)

Der Fahrer eines grauen Skoda Superb stellte seinen Pkw am 09.06.2019 gegen 14:30 Uhr auf dem vorderen Parkplatz am Kyffhäuserdenkmal ab. Als er gegen 17:00 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte er Beschädigungen an der linken Fondtür fest. Der Schaden beträgt ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

