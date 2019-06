Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnwagen aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Ein Wohnwagen, welcher in der Ilfelder Straße in Nordhausen am Straßenrand abgestellt war, wurde durch Unbekannte im Zeitraum vom 01.06.19 bis 08.06.19 aufgebrochen. Dabei wurde die Tür mittels unbekanntem Werkzeug aufgehebelt und in der weiteren Folge aus dem Wohnwagen ein graues Klapprad sowie ein Klapptisch entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird mit 160,- Euro beziffert.

