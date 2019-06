Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Sondershausen (ots)

Ein Fußgänger wurde am Freitagmittag bei einem Unfall in der Frankenhäuser Straße schwer verletzt. Der Mann hatte außerhalb der Fußgängerüberwege die Straße überquert. Hierbei erfasste ihn ein Pkw, der in Richtung Bad Frankenhausen unterwegs war. Er kam ins Krankenhaus, am Auto entstand Sachschaden. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Straße zu reinigen.

