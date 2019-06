Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube abgebrannt

Merxleben (ots)

In Flammen stand am Freitagmittag eine Gartenlaube am Kirchberg. Kurz nach 12 Uhr hatte ein Zeuge die Flammen entdeckt und die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr konnte nach einer Stunde wieder abrücken. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden. Vermutlich hatte zunächst der Dachüberstand Feuer gefangen bevor dieses auf die Laube übergriff. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

