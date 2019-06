Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertige GPS Geräte und Bedienteile aus Agrarbetrieb gestohlen, die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Leinetal (ots)

GPS Geräte, Lenkpiloten, verschiedene Bedienteile für landwirtschaftliche Geräte und drei gefüllte Werkzeugkisten erbeuteten Einbrecher im Mai aus einem Agrarbetrieb in Steinbach. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen. Die Täter drangen in der Nacht von Freitag, 24. zum Samstag, 25 Mai gewaltsam in eine Lagerhalle, in der sich der Fuhrpark befindet, in der Stammeinte ein. Dort erbeuteten sie die GPS Geräte und Bedienteile. Aus der Werkstatt, die auch gewaltsam geöffnet wurde, verschwanden die Werkzeugkisten. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von ca. 10000 Euro. Der Wert des Beutegutes liegt bei über 100000 Euro. Wem sind zur Tatzeit fremde Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Betriebes aufgefallen? Wer hat möglicherweise in den Tagen vor dem Einbruch fremde Personen und Fahrzeuge beobachtet, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Erst in der Nacht zum Donnerstag, 23. Mai, verschwanden hochwertige GPS Geräte und Antennen aus einem Agrarbetrieb in der Küllstedter Straße in Dingelstädt. Auch zu diesem Fall sucht die Kriminalpolizei noch Zeugen.

