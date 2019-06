Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer leicht verletzt

Mackenrode (ots)

Ein 15-jähriger Mopedfahrer wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Mackenrode leicht verletzt. Am Ortseingang Mackenrode musste der Jugendliche an der Baustelle abbremsen. Der Fahrer des dahinter befindlichen VW Golf erkannte das Bremsen zu spät und fuhr auf das Moped auf. Der 15-Jährige stürzte und zog sich eine Schürfwunde zu.

