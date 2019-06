Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Autos ineinander gefahren, ein Autofahrer leicht verletzt

Nordhausen (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw kam es am Donnerstagnachmittag in der Kasseler Landstraße. Die Fahrzeuge, ein VW Golf, BMW und VW Caddy befuhren die Straße in Richtung Wipperdorf. Als eines der Autos verkehrsbedingt halten musste, hielt auch das dahinterfahrende. Ein drittes kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und schob die beiden davor fahrenden Pkw auf. Ein Autofahrer kam mit leichten Verletzungen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Caddy und der BMW mussten abgeschleppt werden, die Feuerwehr kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn.

