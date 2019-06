Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffitisprayer geflüchtet

Mühlhausen (ots)

Eine Passantin erwischte am Donnerstagabend in der Sondershäuser Straße zwei Graffitisprayer in Aktion. Sie rief die Polizei. Doch so lange warteten die Ertappten nicht. Sie verschwanden zu Fuß in Richtung Görmarstraße, Hanfsack. Die beiden Männer hinterließen auf Höhe der ehemaligen Bäckerei an der Backsteinwand zwei schwarze Schmierereien. Beide hatten dunkle Basecaps auf. Wer Hinweise zu den Sprayern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

