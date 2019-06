Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkenen Radfahrer gestoppt

Nordhausen (ots)

Mit über 2,2 Promille war am Donnerstagabend in der Leimbacher Straße ein Radfahrer unterwegs. Der 38-Jährige fiel einer Polizeistreife auf, da er ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs war. Er musste mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell