Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Laterne im Weg, Lkw stößt beim Parken gegen Laternenmast

Nordhausen (ots)

Schaden richtete am Donnerstagmittag ein Lkw Fahrer in der Freiherr-vom-Stein-Straße an. Der 54-jährige Rumäne wollte gegen 12 Uhr mit seinem rumänischen Sattelauflieger rückwärts auf einen Parkstreifen fahren. Hierbei stieß er gegen einen Laternenmast, der umfiel. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell