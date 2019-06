Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Junge Radfahrerin beim Ausweichen gestürzt, Einlieferung in Krankenhaus

Leinefelde (ots)

Am Donnerstag gegen 07.20 Uhr, befuhr eine 21-jährige Radfahrerin den Radweg Am Leinesportpark in Richtung Hertzstraße. Als sie plötzlich einem knienden Kind auf dem Weg ausweichen wollte, stürzte die junge Frau. Sie musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Das Kind hatte sich die Schuhe gebunden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell